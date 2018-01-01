Кирьос: Я выиграл турнир в Акапулько, каждый день тусуясь в клубах

Австралиец рассказал, как проводил время в Мексике.

Австралийский теннисист Ник Кирьос поделился деталями о графике подготовки к матчам на турнире в Акапулько (Мексика).

“Я каждую ночь ходил тусоваться, ну вот каждую. Спал я нормально, по 7-8 часов в день, но ложился где-то в половине пятого утра. Когда турнир проводится на курорте, не могу не пойти гулять. Мне кажется, так я останусь в долгу перед турниром. Да, в Акапулько было настоящее безумие.

Была бы у меня GoPro, я бы снял классный фильм об этом. Еще на матч я приходил с вещами, в которых пойду гулять, собирал их в теннисную сумку. Сразу же после игры шел развлекаться.

Я катался на водных байках, ходил в клубы, а в итоге выиграл турнир. Это было очень весело“, - признался Кирьос в подкасте No Challenges Remaining.

Ранее теннисист попал в скандал на турнире в Риме.