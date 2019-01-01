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Рим (WTA): Первая ракетка мира получила травму и снялась с турнира

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Наоми Осака получила повреждение руки.
Наоми Осака
Наоми Осака
Getty Images

Японская теннисистка Наоми Осака, снялась с турнира серии WTA из-за травмы правой руки.

Сегодня, 17 мая, первая ракетка мира должна была сыграть в четвертьфинале с Кики Бертенс из Нидерландов.

В полуфинале Бертенс сыграет с победительницей поединка Маркета Вондроушова (Чехия) - Йоханна Конта (Великобритания).

Ранее сообщалось, что Роджер Федерер такжне снялся с турнира в Риме.

Напомним, Осака сохранит лидерство в рейтинге WTA после турнира в Риме.

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Теги: теннис, Наоми Осака
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Источник: www.wtatennis.com

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