Рим (WTA): Первая ракетка мира получила травму и снялась с турнира
Наоми Осака получила повреждение руки.
Японская теннисистка Наоми Осака, снялась с турнира серии WTA из-за травмы правой руки.
Сегодня, 17 мая, первая ракетка мира должна была сыграть в четвертьфинале с Кики Бертенс из Нидерландов.
В полуфинале Бертенс сыграет с победительницей поединка Маркета Вондроушова (Чехия) - Йоханна Конта (Великобритания).
Ранее сообщалось, что Роджер Федерер такжне снялся с турнира в Риме.
Напомним, Осака сохранит лидерство в рейтинге WTA после турнира в Риме.
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