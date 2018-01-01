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Федерер проиграл Тиму в финальном матче турнира в Индиан-Уэллсе

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Швейцарец уверенно начал поединок, однако не сумел довести дело до победы.
Доминик Тим и Роджер Федерер
Доминик Тим и Роджер Федерер
Getty Images

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в финале турнира в Индиан-Уэллсе (США) уступил австралийскому спортсмену Доминику Тиму.

Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты и завершилась в пользу Тима - 3:6, 6:3, 7:5. Тим 1 раз подал навылет и допустил 3 двойные ошибки, а также реализовал 3 брейк-пойнта из 4. У Федерера - 3 эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 11.

Индиан-Уэллс. (США)

Доминик Тим (Австрия) - Роджер Федерер (Швейцария) - 3:6, 6:3, 7:5

Доминик Тим
Доминик Тим
Getty Images

Ранее сообщалось, что в финале турнира WTA в Индиан-Уэллсе Бьянка Андрееску одолела Анжелику Кербер в трех сетах.

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Теги: теннис, Роджер Федерер, Доминик Тим, Индиан-Уэллс, финал, ATP
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