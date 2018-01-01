Андрееску в трех сетах обыграла Кербер в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Матч продолжался более двух часов.

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску сумела обыграть опытную немецкую теннисистку Анжелику Кербер в финальном матче турнира в Индиан-Уэллсе (США).

Матч продолжался 2 часа и 20 минут и завершился со счетом 6:4, 3:6, 6:4 в пользу 18-летней Андрееску.

На счету победительницы противостояния 2 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10-ти. Кербер же ни разу не сделала эйс, трижды ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 3 брейк-пойнта из 4.

Индиан-Уэллс (США). Финал

Бьянка Андрееску (Канада, WC) - Анжелик Кербер (Германия, 8) 6:4, 3:6, 6:4

Таким образом Андрееску стала самой молодой чемпионкой обязательного Премьера за 20 лет.

Отметим, что Бьянка Андрееску попала в финал, обыграв первую ракетку Украины Элину Свитолину. Смотрите видео обзор матча Свитолина - Андрееску.