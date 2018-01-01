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Надаль впервые в карьере снялся с матча против Федерера

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Из-за травмы испанец вернется на корт в Монте-Карло.
Надаль впервые в карьере снялся с матча против Федерера

Испанский теннисист Рафаэль Надаль принял решение сняться с полуфинального матча на Мастерсе в Индиан-Уэллсе, где он должен был встретится с Роджером Федерером.

Причиной такого решения стала травма колена, полученная в четвертьфинальном матче с россиянином Кареном Хачановым.

"На разминке сегодня почувствовал, что мое колено не позволит сыграть на том уровне, который мне нужен для участия в полуфинале", – сообщил Надаль.

Отметим, что впервые в истории противостояний Надаль – Федерер (38 матчей) кто-то из теннисистов досрочно снимается перед или во время матча.

Также сообщается, что испанец пропустит Мастерс в Майами и вернется на корт в Монте-Карло (15 апреля).

В финале в Ундиан-Уэллсе Федерер сыграет с победителем матча Милош Раонич – Доминик Тим.

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Теги: теннис, Рафаэль Надаль
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