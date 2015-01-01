Андрееску: Матч со Свитолиной - нечто невообразимое, американские горки

Юная канадская теннисистка прокомментировала свою победу над более именитой соперницей.

Канадская 18-летняя теннисистка Бьянка Андрееску прокомментировала победу над Элиной Свитолиной в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе (6:3, 2:6, 6:4).

Читай также: Свитолина - о своей сопернице: Андрееску может стать одной из топ-теннисисток

"Меня прям трясет от этого. Это невероятно. Я даже не знаю, что сказать. Матч был неровным - я медленно начала, но немного прибавила при счете 0:3. А вот втором сете Свитолина полностью контролировала игру, заставляя меня ошибаться.

К счастью, в третьем сете я собралась, ну, или попыталась. Я завелась, была активна на корте. Матч с Элиной - нечто невообразимое, американские горки“, - цитирует Андрееску официальный сайт WTA.

Смотрите также видео обзор матча Свитолина - Андрееску.

Напомним, в финале, который состоится в воскресенье, 17-го марта, Бьянка Андрееску сыграет с представительницей Германии Анжеликой Кербер.

Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина играла на турнире в Индиан-Уэллсе с травмой.