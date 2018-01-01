Переключиться на мобильную версию

Свитолина - о своей сопернице: Андрееску может стать одной из топ-теннисисток

Комментариев: 0
Элина Свитолина высоко оценила игру своей соперницы Бьянки Андрееску.
Бьянка Андрееску
Бьянка Андрееску
Getty Images

Шестая ракетка мира Элина Свитолина прокомментировала выступление канадской спортсменки Бьянки Андрееску, которая обыграла украинку в трех сетах в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе.

Читай также: Свитолина сообщила о визите полицейских ранним утром

"Она очень хорошо играет, и сегодня она полностью воспользовалась своим шансом. Я думаю, что Андрееску однозначно может стать одной из топ-теннисисток в Туре", - приводит слова Свитолиной WTA Insider.

Смотрите также видео обзор матча Свитолина - Андрееску.

Напомним, что соперницей канадки в финале турнира стала Анжелика Кербер.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина выступала на турнире в Индиан-Уэллсе с травмой колена, которая усугубилась.

Поделись:
Теги: теннис, Элина Свитолина, Индиан-Уэллс, турнир, США, WTA
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь