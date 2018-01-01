Свитолина - о своей сопернице: Андрееску может стать одной из топ-теннисисток

Элина Свитолина высоко оценила игру своей соперницы Бьянки Андрееску.

Шестая ракетка мира Элина Свитолина прокомментировала выступление канадской спортсменки Бьянки Андрееску, которая обыграла украинку в трех сетах в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе.

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"Она очень хорошо играет, и сегодня она полностью воспользовалась своим шансом. Я думаю, что Андрееску однозначно может стать одной из топ-теннисисток в Туре", - приводит слова Свитолиной WTA Insider.

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Напомним, что соперницей канадки в финале турнира стала Анжелика Кербер.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина выступала на турнире в Индиан-Уэллсе с травмой колена, которая усугубилась.