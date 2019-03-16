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У Свитолиной усугубились проблемы с коленом после турнира в Индиан-Уэллсе

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Элина Свитолина может пропустить престижный турнир в Майами из-за проблем со здоровьем.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сообщила, что принимала участие в турнире в Индиан-Уэллсе с травмой колена.

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Как сообщает WTA Insider в Twitter, украинка рассказала, что еще до старта соревнований сделала МРТ, которое выявило у нее воспаление в колене. Из-за высоких нагрузок на турнире у спортсменки усилилась боль в колене и воспаление усугубилось.

В полуфинале турнира Свитолина играла с повязкой на колене.

По словам Свитолиной, она собирается пройти еще одно обследование, после которого примет решение об участии в турнире в Майами, который стартует на следующей неделе.

Напомним, Элина Свитолина в трехсетовом полуфинальном матче проиграла канадке Бьянке Андрееску и покинула турнир в Индиан-Уэллсе.

Смотрите видео обзор поединка Свитолина - Андрееску.

Вашему вниманию все результаты турнира в Индиан-Уэллсе (США).

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Теги: теннис, Элина Свитолина, травма, Индиан-Уэллс, США, WTA
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    16.03.2019, 10:47
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