Индиан-Уэллс: Кербер разобралась с Бенчич во втором полуфинале турнира

Анжелика Кербер в финале турнира сыграет с 18-летней канадкой Бьянкой Андрееску.

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер во втором полуфинале турнира WTA Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе (США) разобралась с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич.

Матч продолжался 1 час 9 минут и завершился уверенной победой Кербер в двух сетах - 6:4, 6:2. На счету немки 1 подача навылет, 5 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 9. Бенчич совершила 1 эйс, 5 раз ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 4 брейк-пойнта из 8.

Индиан-Уэллс. Полуфинал

Белинда Бенчич (Швейцария, 23) - Анжелика Кербер (Германия, 8) 4:6, 2:6

Напомним, что в финале Анжелика Кербер сыграет с Бьянкой Андрееску, которая в тяжелом полуфинальном матче обыграла первую ракетку Украины Элину Свитолину.