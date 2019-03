Индиан-Уэллс: Кербер разобралась с Бенчич во втором полуфинале турнира

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер во втором полуфинале турнира WTA Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе (США) разобралась с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич.

Матч продолжался 1 час 9 минут и завершился уверенной победой Кербер в двух сетах - 6:4, 6:2. На счету немки 1 подача навылет, 5 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 9. Бенчич совершила 1 эйс, 5 раз ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 4 брейк-пойнта из 8.

