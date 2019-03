Свитолина в тяжелом матче уступила Андрееску в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла в полуфинале престижного турнира WTA серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе (США). Украинка в трех сетах уступила представительнице Канады Бьянке Андрееску.

Поединок продолжался 2 часа 12 минут. Свитолина по ходу встречи совершила 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 19-ти брейк-пойнтов. Ее соперница 1 раз подала навылет, трижды ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12.

.@BNPPARIBASOPEN stunner!



Wildcard @Bandreescu_ upsets Svitolina, 6-3, 2-6, 6-4 to reach the biggest final of her career! pic.twitter.com/ueYY74pClm