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Свитолина в тяжелом матче уступила Андрееску в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе

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Элина Свитолина потерпела поражение в третьем полуфинале подряд.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла в полуфинале престижного турнира WTA серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе (США). Украинка в трех сетах уступила представительнице Канады Бьянке Андрееску.

Поединок продолжался 2 часа 12 минут. Свитолина по ходу встречи совершила 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 19-ти брейк-пойнтов. Ее соперница 1 раз подала навылет, трижды ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12.

Индиан-Уэллс. Полуфинал.

Элина Свитолина (Украина) – Бьянка Андрееску (Канада) – 3:6, 6:2, 4:6

Отметим, что Андрееску стала первой в истории обладательницей уайлд-кард, сумевшей пробиться в финал турнира в Индиан-Уэллсе. За титул канадка, до старта турнира занимавшая 60-е место в рейтинге WTA, поспорит с Анжеликой Кербер, которая в полуфинале обыграла Белинду Бенчич (6:4, 6:2).

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина впервые с начала года вернется в топ-5 мирового рейтинга.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, турнир, Индиан-Уэллс, США, WTA
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
atos    16.03.2019, 08:37
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atos
Не уступила, а проиграла, называйте вещи своими именами, уступают место в очереди, или в транспорте)))
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