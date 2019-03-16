Свитолина в тяжелом матче уступила Андрееску в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе

Элина Свитолина потерпела поражение в третьем полуфинале подряд.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла в полуфинале престижного турнира WTA серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе (США). Украинка в трех сетах уступила представительнице Канады Бьянке Андрееску.

Поединок продолжался 2 часа 12 минут. Свитолина по ходу встречи совершила 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 19-ти брейк-пойнтов. Ее соперница 1 раз подала навылет, трижды ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12.

Индиан-Уэллс. Полуфинал.

Элина Свитолина (Украина) – Бьянка Андрееску (Канада) – 3:6, 6:2, 4:6

Отметим, что Андрееску стала первой в истории обладательницей уайлд-кард, сумевшей пробиться в финал турнира в Индиан-Уэллсе. За титул канадка, до старта турнира занимавшая 60-е место в рейтинге WTA, поспорит с Анжеликой Кербер, которая в полуфинале обыграла Белинду Бенчич (6:4, 6:2).

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина впервые с начала года вернется в топ-5 мирового рейтинга.