Свитолина сообщила о визите полицейских ранним утром

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о неприятном происшествии в Индиан-Уэллсе.

Читай также: Свитолина в трех сетах завоевала путевку в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Ранним утром в четверг в полицию города поступило сообщение о стрельбе, которую, якобы, слышали на территории гостиницы, в которой проживает Свитолина. Сотрудники правоохранительных органов в срочном порядке провели эвакуации посетителей отеля.

“Наши лица, когда четыре полицейских врываются в наш номер, наводят на нас оружие и кричат: “Руки вверх“, – написала украинка в Twitter.

Our faces when 4 policeman break into our hotel room and point guns at us and scream “Hands up” 😱 #relaxingday pic.twitter.com/PrGyRUkecK