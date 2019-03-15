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Свитолина сообщила о визите полицейских ранним утром

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Полицейские искали стрелка, который якобы находился в гостинице, где проживает Элина Свитолина.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о неприятном происшествии в Индиан-Уэллсе.

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Ранним утром в четверг в полицию города поступило сообщение о стрельбе, которую, якобы, слышали на территории гостиницы, в которой проживает Свитолина. Сотрудники правоохранительных органов в срочном порядке провели эвакуации посетителей отеля.

“Наши лица, когда четыре полицейских врываются в наш номер, наводят на нас оружие и кричат: “Руки вверх“, – написала украинка в Twitter. 

Отмечается, что полиция проводила эвакуацию около двух часов, а также провела обыски в номерах и на территории гостиницы, но так ничего и не обнаружила.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина впервые с начала года вернется в топ-5 мирового рейтинга.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Индиан-Уэллс, США, вне игры, полиция
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ВладиславII    15.03.2019, 14:21
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ВладиславII
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