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Свитолина впервые с начала года вернется в топ-5 рейтинга WTA

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Выступление украинки на турнире в Индиан-Уэллсе позволит украинке вновь попасть в топ-5 мирового рейтинга.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в понедельник, 18-го марта, вернется в топ-5 рейтинга WTA по итогам турнира в Индиан-Уэллсе.

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Украинка в обновленном рейтинге займет 4-ю строчку и обойдет представительницу Чехии Каролину Плишкову и Слоан Стивенс из США, которые уже покинули турнир.

Стоит сказать, что Свитолина сможет стать первой ракеткой мира на турнире в Майами, который пройдет во второй половине марта.

Напомним, украинка Элина Свитолина впервые в карьере прошла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе, где сразится с канадкой Бьянкой Андрееску.

Смотрите также обзор победного матча Свитолиной против Вондроушовой в четвертьфинале турнира 

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Теги: WTA, рейтинг WTA, рейтинг, Элина Свитолина, Индиан-Уэллс, США, турнир
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Источник: sport.bigmir.net

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