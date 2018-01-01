Свитолина впервые с начала года вернется в топ-5 рейтинга WTA

Выступление украинки на турнире в Индиан-Уэллсе позволит украинке вновь попасть в топ-5 мирового рейтинга.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в понедельник, 18-го марта, вернется в топ-5 рейтинга WTA по итогам турнира в Индиан-Уэллсе.

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Украинка в обновленном рейтинге займет 4-ю строчку и обойдет представительницу Чехии Каролину Плишкову и Слоан Стивенс из США, которые уже покинули турнир.

Стоит сказать, что Свитолина сможет стать первой ракеткой мира на турнире в Майами, который пройдет во второй половине марта.

Напомним, украинка Элина Свитолина впервые в карьере прошла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе, где сразится с канадкой Бьянкой Андрееску.

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