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Бенчич - Плишкова: видео онлайн трансляция матча в Индиан-Уэллсе

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Смотрите видеотрансляцию матча Белинда Бенчич - Каролина Плишкова на турнире в Индиан-Уэллсе.

Каролина Плишкова
Каролина Плишкова
Getty Images

Сегодня, 14 марта пройдет четвертьфинальный поединок турнира серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе.

Представительница Швейцарии Белинда Бенчич сразится с чешкой Каролиной Плишковой.

Победительница матча в полуфинале встретится с Анжелик Кербер - Винус Уильямс.

Напомним, ранее украинка Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира.
 

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Теги: теннис, Белинда Бенчич, Каролина Плишкова
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