Бенчич - Плишкова: видео онлайн трансляция матча в Индиан-Уэллсе
Смотрите видеотрансляцию матча Белинда Бенчич - Каролина Плишкова на турнире в Индиан-Уэллсе.
Сегодня, 14 марта пройдет четвертьфинальный поединок турнира серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе.
Представительница Швейцарии Белинда Бенчич сразится с чешкой Каролиной Плишковой.
Победительница матча в полуфинале встретится с Анжелик Кербер - Винус Уильямс.
Напомним, ранее украинка Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира.
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