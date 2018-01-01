Бэкхенд Свитолиной - среди лучших ударов минувшего дня на турнире в Индиан-Уэллсе

Украинка пробилась в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе.

Элина Свитолина Getty Images

На YouTube-канале WTA была опубликована подборка лучших ударов теннисисток во время матчей на турнире в Индиан-Уэллсе (США), которые состоялись в среду, 13-го марта.

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В нее вошли два укороченных Бьяник Андрееску и один – Маркеты Вондроушовой, а также мощнейший бэкхенд по линии на бегу от Элины Свитолиной.

Напомним, Элина Свитолина обыграла чешку Маркету Вондроушову и впервые в карьере вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе.

Смотрите видео обзор победного четвертьфинального матча украинки.