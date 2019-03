Свитолина: Я очень устала, но это нормально

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала победу над представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе (США) со счетом 4:6, 6:4, 6:4.

“Было важно бороться за каждый мяч в этой встрече и стараться выполнить на один удар больше соперницы, я старалась показать свой лучший теннис. Этот матч нельзя назвать идеальным, но я боролась. Мне нужно было оставаться в игре.

Маркета - сложная соперница, в матче с ней нельзя стоять на месте. Я старалась использовать все оставшиеся силы. Хорошо, что впереди выходной. У меня будет время на восстановление. Я очень устала, но это нормально. Могу заявить, что я смогла выдержать два очень тяжелых матча благодаря своей физической подготовке.

Я очень счастлива, что впервые вышла в полуфинал этого турнира“, - приводит слова Свитолиной официальный сайт WTA.

Смотрите также первое послематчевое интервью Свитолиной на корте после победы над Вондроушовой:

“I really needed to fight and stay strong.“@ElinaSvitolina is pleased with her performance in the @BNPPARIBASOPEN quarterfinals! pic.twitter.com/vU5UgMdzIh