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Свитолина: Я очень устала, но это нормально

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Украинка впервые в карьере вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала победу над представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе (США) со счетом 4:6, 6:4, 6:4.

“Было важно бороться за каждый мяч в этой встрече и стараться выполнить на один удар больше соперницы, я старалась показать свой лучший теннис. Этот матч нельзя назвать идеальным, но я боролась. Мне нужно было оставаться в игре.

Маркета - сложная соперница, в матче с ней нельзя стоять на месте. Я старалась использовать все оставшиеся силы. Хорошо, что впереди выходной. У меня будет время на восстановление. Я очень устала, но это нормально. Могу заявить, что я смогла выдержать два очень тяжелых матча благодаря своей физической подготовке.

Я очень счастлива, что впервые вышла в полуфинал этого турнира“, - приводит слова Свитолиной официальный сайт WTA.

Смотрите также первое послематчевое интервью Свитолиной на корте после победы над Вондроушовой:

Вашему вниманию видео обзор матча Свитолина - Вондроушова, а также все результаты матчей турнира в Индиан-Уэллсе.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, турнир, Индиан-Уэллс, США, четвертьфинал, WTA
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Комментариев (1)
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    14.03.2019, 09:53
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