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Свитолина в трех сетах завоевала путевку в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

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Украинка сумела обыграть теннисистку из Чехии Маркету Вондроушову в четвертьфинале престижного турнира.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сумела выйти в полуфинал турнира WTA серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе (США).

Украинка в трех сетах обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову. Встреча продолжалась 2 часа 13 минут и завершился со счетом 4:6, 6:4, 6:4 в пользу Элины. 

Свитолина по ходу встречи дважды подала навылет, реализовала шесть брейк-пойнтов, а также проиграла пять геймов на своей подаче. Вондроушова совершила 2 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12.

Индиан-Уэллс. Четвертьфинал

Элина Свитолина (Украина) – Маркета Вондроушова (Чехия) - 4:6, 6:4, 6:4

В полуфинале турнира Свитолина сыграет с канадкой Бьянкой Андрееску (60-я ракетка мира), которая в матче с Гарбинье Мугурусой проиграла лишь один гейм - 6:0, 6:1.

Напомним, в матче четвертого раунда Элина Свитолина обыграла австралийскую теннисистку Эшли Барти в трех сетах 7:6 (10:8), 5:7, 6:4. Девушки установили рекорд сезона по продолжительности противостояний - 3 часа 11 минут.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Индиан-Уэллс, турнир, WTA
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