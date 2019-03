Свитолина в трех сетах завоевала путевку в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сумела выйти в полуфинал турнира WTA серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе (США).

Украинка в трех сетах обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову. Встреча продолжалась 2 часа 13 минут и завершился со счетом 4:6, 6:4, 6:4 в пользу Элины.

.@ElinaSvitolina soars into the @BNPPARIBASOPEN semifinals!



She outlasts Vondrousova, 4-6, 6-4, 6-4! pic.twitter.com/4p7kOUdZAj