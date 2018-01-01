Свитолина: Я должна положиться на свою физическую готовность

Украинская теннисистка призналась, что фитнес - ее сильная сторона.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала свой выход в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе.

“Матч казался даже еще более продолжительным, потому что у нас были долгие розыгрыши и затяжные геймы. По ощущениям мы играли дольше, чем 3 часа и 11 минут.

Я всегда верю в свою физическую подготовку. Я знаю, что могу отыграть хорошие матчи, что фитнес - это одна из моих сильных сторон. Так что, мне нужно просто положиться на физическую готовность.

До того, как я приехала сюда, я работала над своей физической формой. Поэтому мне нужно было просто выходить на корт, быть сильной и бороться до самого последнего розыгрыша. Это мне сегодня действительно помогло.

По поводу матча с Маркетой Вондроушовой, то она придает немного другое вращение мячу, потому что она левша. Мне нужно к этому приспособиться. Для меня важно просто показать свою игру“, - цитирует Свитолину пресс-служба WTA.