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Цуренко не сумела преодолеть третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

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Теннисистка не смогла обыграть представительницу Беларуси Арину Соболенко.
Леся Цуренко
Леся Цуренко
Getty Images

Украинская теннисистка Леся Цуренко не сумела преодолеть третий круг турнира WTA Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе (США), проиграв сопернице из Беларуси Арине Соболенко.

Матч продолжался 1 час 23 минуты и завершился со счетом 2:6, 5:7. За это время Цуренко совершила 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-поинта из 7. А Соболенко, которая на данный момент является 9-й ракеткой мира, дважды ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 5 из 7-ми брейк-поинта. Отметим, что Цуренко заработала 48 877 долларов на этом турнире.

До этого поединка девушки лишь раз встречались - в январе 2018-го года в австралийском Хобарте Леся легко обыграла соперницу в двух сетах -  6:1, 6:1.

Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина прошла в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв австралийку Дарью Гаврилову со счетом 7:5, 6:4. Смотрите видео обзор этого поединка.

Также вашему вниманию полное расписание и результаты всех матчей этого турнира WTA.

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Теги: теннис, Леся Цуренко, турнир, Индиан-Уэллс, США, Арина Соболенко, WTA
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