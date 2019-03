Цуренко не сумела преодолеть третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Украинская теннисистка Леся Цуренко не сумела преодолеть третий круг турнира WTA Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе (США), проиграв сопернице из Беларуси Арине Соболенко.

Матч продолжался 1 час 23 минуты и завершился со счетом 2:6, 5:7. За это время Цуренко совершила 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-поинта из 7. А Соболенко, которая на данный момент является 9-й ракеткой мира, дважды ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 5 из 7-ми брейк-поинта. Отметим, что Цуренко заработала 48 877 долларов на этом турнире.

.@SabalenkaA downs Tsurenko, 6-2, 7-5 at the @BNPPARIBASOPEN!



Moves into the fourth round at Indian Wells for the first time! pic.twitter.com/wsw1pU8RgH