Мугуруса - об отказе Уильямс: Я не чувствую, что реализовала свою игру

Испанка отметила, что Серена хорошо начала игру.

Серена Уильямс не смогла завершить матч третьего круга в Индиан-Уэллсе против Гарбинье Мугурусы из-за плохого самочувствия. Испанская теннисистка поделилась своим мнением по поводу матча.

“Сегодня Серена с самого начала начала играть хорошо. Она резко включила подачу, а ее мощные форхенды были доминирующими. Я должна была адаптироваться под то, что происходило на корте, на что понадобилось несколько геймов. Когда у меня получилось это сделать, мне стало намного комфортнее.

В целом это действительно странная история, потому что я не чувствую, что реализовала свою игру. Кук будто мне сказали: “Сыграем в следующий раз, хорошо?“.

Но, в любом случае, кажется, я неплохо сыграла в первой партии, и от этого следует отталкиваться в данном случае. Кроме того важно, что теперь я получила возможность сыграть с другими серьезными соперницами“, - цитирует Мугурусу официальный сайт WTA.

Напомним, украинка Элина Свитолина без проблем разобралась с Дарьей Гавриловой и вышла в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе.