Индиан-Уэллс (WTA): расписание и результаты матчей
BNP Paribas Open - Premier Mandatory
Индиан-Уэллс, США
Даты проведения - 6-17 марта
Хард. Призовой фонд - 9,035,428 долларов
Действующая чемпионка: Наоми Осака (Япония)
Украина - Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Катерина Козлова (прошла квалификацию)
Первый круг
Магда Линетт (Польша) - Петра Мартич (Хорватия) 6:3, 4:6, 7:6 (5)
Йоханна Конта (Великобритания) - Полин Парментье (Франция) 6:2, 6:3
Лорен Дэвис (США, WC) - Анна-Каролина Шмидлова (Словакия) 7:6 (2), 6:2
Виктория Азаренко (Беларусь) - Вера Лапко (Беларусь) 6:2, 6:3
Аманда Анисимова (США, WC) - Александра Крунич (Сербия) 6:0, 6:4
Бернарда Пера (США) - Кэти Макнелли (США, Q) 6:2, 6:1
Бьянка Андрееску (Канада, WC) - Ирина Бегу (Румыния) 6:7 (3), 6:3, 6:3
Штефани Фегеле (Швейцария, Q) - Сачия Викери (США) 7:5, 6:2
София Кенин (США) - Ван Яфань (Китай) 1:6, 7:5, 6:4
Дарья Гаврилова (Австралия) - Даяна Ястремская (Украина) 6:2, 5:7, 6:2
Дженнифер Брэйди (США, WC) - Нао Хибино (Япония, Q) 7:5, 6:3
Татьяна Мария (Германия) - Магдалена Рыбарикова (Словакия) 6:3, 6:2
Маркета Вондроушова (Чехия) - Лаура Зигемунд (Германия) 6:4, 7:6 (6)
Чжан Шуай (Китай) - Виктория Кужмова (Словакия) 6:2, 6:4
Катерина Козлова (Украина, Q) - Катержина Синякова (Чехия) 7:5, 6:2
Барбора Стрыцова (Чехия) - Виктория Голубич (Швейцария, Q) 6:2, 7:6 (4)
Кристина Младенович (Франция) - Чжэн Сайсай (Китай) 7:5, 6:2
Кирстен Флипкенс (Бельгия) - Эжени Бушар (Канада) 7:5, 3:6, 7:5
Элисон ван Эйтванк (Бельгия) - Элисон Риск (США) 7:6 (1), 6:4
Екатерина Александрова (Россия) - Ребекка Петерсон (Швеция) 7:5, 3:6, 6:2
Мэдисон Бренгл (США, WC) - Саманта Стосур (Австралия) 6:2, 6:3
Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) - Евгения Родина (Россия) 6:0, 6:4
Исалин Бонавентюр (Бельгия, Q) - Тэйлор Таунсенд (США, WC) 6:7 (3), 7:5, 6:2
Мисаки Дои (Япония, Q) - Онс Жабер (Тунис) 6:3, 6:3
Винус Уильямс (США) - Андреа Петкович (Германия) 6:4, 0:6, 6:3
Кристина Макхэйл (США, Q) - Мария Саккари (Греция) 7:5, 6:0
Мона Бартель (Германия) - Чжу Линь (Китай, Q) 6:4, 6:7 (4), 7:5
Кайя Канепи (Эстония) - Йоханна Ларссон (Швеция) 6:2, 6:2
Айла Томлянович (Австралия) - Ализе Корне (Франция) 7:5, 6:2
Джессика Пегула (США, WC) - Зарина Дияс (Казахстан, Q) 6:1, 6:1
Наталья Вихлянцева (Россия, Q) - Присцилла Хон (Австралия, Q) 6:1, 6:1
Юлия Путинцева (Казахстан) - Тимеа Бабош (Венгрия) 6:1, 6:3
Второй круг
Кики Бертенс (Нидерланды, 7) - Магда Линетт (Польша) 6:4, 6:1
Йоханна Конта (Великобритания) - Се Шувэй (Тайвань, 22) 6:0, 6:2
Гарбинье Мугуруса (Испания, 20) - Лорен Дэвис (США, WC) 6:1, 6:3
Серена Уильямс (США, 10) - Виктория Азаренко (Беларусь) 7:5, 6:3
Элис Мертенс (Бельгия, 16) - Аманда Анисимова (США, WC) 6:4, 6:2
Ван Цян (Китай, 18) - Бернарда Пера (США) 7:6 (5), 6:2
Бьянка Андрееску (Канада, WC) - Доминика Цибулкова (Словакия, 32) 6:2, 6:2
Штефани Фегеле (Швейцария, Q) - Слоан Стивенс (США, 4) 6:3, 6:0
Элина Свитолина (Украина, 6) - София Кенин (США) 3:6, 7:6 (5), 6:4
Дарья Гаврилова (Австралия) - Михэла Бузэрнеску (Румыния, 29) 6:2, 6:2
Дженнифер Брэйди (США, WC) - Каролин Гарсия (Франция, 19) 6:3, 3:6, 6:0
Эшли Барти (Австралия, 12) - Татьяна Мария (Германия) 6:4, 6:4
Маркета Вондроушова (Чехия) - Дарья Касаткина (Россия, 14) 6:2, 6:1
Елена Остапенко (Латвия, 22) - Чжан Шуай (Китай) 6:2, 6:1
Катерина Козлова (Украина, Q) - Александра Саснович (Беларусь, 31) 6:4, 2:6, 6:0
Симона Халеп (Румыния, 2) - Барбора Стрыцова (Чехия) 6:2, 6:4
Наоми Осака (Япония, 1) - Кристина Младенович (Франция) 6:3, 6:4
Даниэль Коллинс (США, 25) - Кирстен Флипкенс (Бельгия) 6:4, 6:1
Белинда Бенчич (Швейцария, 23) - Элисон ван Эйтванк (Бельгия) 6:4, 6:1
Екатерина Александрова (Россия) - Каролин Возняцки (Дания, 13) 7:5, 2:6, 7:5
Анастасия Севастова (Латвия, 11) - Мэдисон Бренгл (США, WC) 6:3, 6:4
Анетт Контавейт (Эстония, 21) - Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) 6:3, 7:6 (4)
Исалин Бонавентюр (Бельгия, Q) - Донна Векич (Хорватия, 28) 1:6, 7:6 (5), 6:4
Каролина Плишкова (Чехия, 5) - Мисаки Дои (Япония, Q) 6:7 (4), 6:1, 6:1
Винус Уильямс (США) - Петра Квитова (Чехия, 3) 4:6, 7:5, 6:4
Кристина Макхэйл (США, Q) - Анастасия Павлюченкова (Россия, 30) 6:4, 3:6, 6:4
Мона Бартель (Германия) - Мэдисон Кис (США, 17) 3:6, 6:1, 7:5
Юлия Гёргес (Германия, 15) - Кайя Канепи (Эстония) 6:3, 2:6, 6:3
Арина Соболенко (Беларусь, 9) - Айла Томлянович (Австралия) 6:3, 4:6, 6:0
Леся Цуренко (Украина, 24) - Джессика Пегула (США, WC) 3:6, 7:5, 6:4
Наталья Вихлянцева (Россия, Q) - Карла Суарес-Наварро (Испания, 26) 6:2, 6:0
Анжелик Кербер (Германия, 8) - Юлия Путинцева (Казахстан) 6:0, 6:2
Третий круг
Кики Бертенс (Нидерланды, 7) - Йоханна Конта (Великобритания) 7:6 (10), 6:4
Гарбинье Мугуруса (Испания, 20) - Серена Уильямс (США, 10) 6:3, 1:0 (отказ Уильямс)
Ван Цян (Китай, 18) - Элис Мертенс (Бельгия, 16) 7:6(4), 6:7(4), 6:3
Бьянка Андрееску (Канада, WC) - Штефани Фегеле (Швейцария, Q) 6:1, 6:2
Элина Свитолина (Украина, 6) - Дарья Гаврилова (Австралия) 7:5, 6:4
Эшли Барти (Австралия, 12) - Дженнифер Брэйди (США, WC) 6:3, 6:2
Маркета Вондроушова (Чехия) - Елена Остапенко (Латвия, 22) 4:6, 6:3, 6:4
Симона Халеп (Румыния, 2) - Катерина Козлова (Украина, Q) 7:6 (3), 7:5
Мона Бартель (Германия) - Юлия Гергес (Германия, 15)
Белинда Бенчич (Швейцария, 23) - Екатерина Александрова (Россия)
Исалин Бонавентюр (Бельгия, Q) - Каролина Плишкова (Чехия, 5)
Наталья Вихлянцева (Россия, Q) - Анжелик Кербер (Германия, 8)
Наоми Осака (Япония, 1) - Даниэль Коллинс (США, 25)
Анастасия Севастова (Латвия, 11) - Анетт Контавейт (Эстония, 21)
Арина Соболенко (Беларусь, 9) - Леся Цуренко (Украина, 24)
Винус Уильямс (США) - Кристина Макхэйл (США, Q)
Четвертый круг
Элина Свитолина (Украина, 6) - Эшли Барти (Австралия, 12)
Кики Бертенс (Нидерланды, 7) - Гарбинье Мугуруса (Испания, 20)
Ван Цян (Китай, 18) - Бьянка Андрееску (Канада, WC)
Маркета Вондроушова (Чехия) - Симона Халеп (Румыния, 2)
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