Серена Уильямс отказалась продолжать матч третьего круга в Индиан-Уэллсе

Легендарная американка неважно себя почувствовала и решила отказаться от дальнейшей борьбы.

Экс-первая ракетка мира и 23-кратная победительница Больших Шлемов Серена Уильямс не смогла доиграть матч третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе против испанки Гарбинье Мугурусы.

37-летняя американка прекратила борьбу при счете 3:6, 0:1 в пользу Мугурусы из-за плохого самочувствия. Девушка почувствовала сильное головокружение и утомление.

What a shame - Serena Williams is forced to retire from the match with @GarbiMuguruza leading 6-3, 1-0.#BNPPO19 pic.twitter.com/SrbaekZg6C — WTA (@WTA) 10 марта 2019 г.

“Я чувствовала себя плохо еще до начала матча, а уже во время игры мне с каждой секундой становилось хуже. Я чувствовала сильное головокружение и невыносимое утомление.

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Может показаться, что я хорошо начала, но все время на корте мне было плохо. Сейчас я буду восстанавливаться и готовиться к турниру в Майами", - приводит слова Уильямс официальный сайт WTA.

Серена Уильямс неважно себя почувствовала во время матча Getty Images

Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина уверенно прошла в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв Дарью Гаврилову. Вашему вниманию видео обзор поединка Свитолина - Гаврилова.