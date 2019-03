Серена Уильямс отказалась продолжать матч третьего круга в Индиан-Уэллсе

Экс-первая ракетка мира и 23-кратная победительница Больших Шлемов Серена Уильямс не смогла доиграть матч третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе против испанки Гарбинье Мугурусы.

37-летняя американка прекратила борьбу при счете 3:6, 0:1 в пользу Мугурусы из-за плохого самочувствия. Девушка почувствовала сильное головокружение и утомление.

What a shame - Serena Williams is forced to retire from the match with @GarbiMuguruza leading 6-3, 1-0.#BNPPO19 pic.twitter.com/SrbaekZg6C