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Серена Уильямс отказалась продолжать матч третьего круга в Индиан-Уэллсе

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Легендарная американка неважно себя почувствовала и решила отказаться от дальнейшей борьбы.
Серена Уильямс
Серена Уильямс
Getty Images

Экс-первая ракетка мира и 23-кратная победительница Больших Шлемов Серена Уильямс не смогла доиграть матч третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе против испанки Гарбинье Мугурусы.

37-летняя американка прекратила борьбу при счете 3:6, 0:1 в пользу Мугурусы из-за плохого самочувствия. Девушка почувствовала сильное головокружение и утомление.

“Я чувствовала себя плохо еще до начала матча, а уже во время игры мне с каждой секундой становилось хуже. Я чувствовала сильное головокружение и невыносимое утомление.

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Может показаться, что я хорошо начала, но все время на корте мне было плохо. Сейчас я буду восстанавливаться и готовиться к турниру в Майами", - приводит слова Уильямс официальный сайт WTA.

Серена Уильямс неважно себя почувствовала во время матча
Серена Уильямс неважно себя почувствовала во время матча
Getty Images

Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина уверенно прошла в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв Дарью Гаврилову. Вашему вниманию видео обзор поединка Свитолина - Гаврилова.

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Теги: теннис, Серена Уильямс, Индиан-Уэллс, США, турнир, WTA
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