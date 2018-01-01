Свитолина без проблем разобралась с Гавриловой на турнире в Индиан-Уэллсе
Первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла австралийскую соперницу Дарью Гаврилову в матче третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе (США).
Матч продолжался 1 час 47 минут и завершился уверенной победой Свитолиной в двух сетах. У Элины были некоторые проблемы с подачей в начале игры, но она быстро взяла себя в руки и приобрела уверенность, которая позволила ей победить.
По ходу встречи Свитолина совершила 1 эйс, ни разу не ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 8 из 17-ти брейк-пойнта. Ее соперница сделала 1 подачу навылет, 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 9-ти брейк-пойнта.
Индиан-Уэллс. Третий круг
Элина Свитолина (Украина) – Дарья Гаврилова (Австралия) – 7:5, 6:4
В следующем раунде украинка сыграет против австралийской теннисистки Эшли Барти.
Ранее сообщалось, что украинка Катерина Козлова завершила выступление на турнире в Индиан-Уэллсе после третьего круга.
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