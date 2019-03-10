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Халеп остановила победный ход Козловой в Индиан-Уэллс

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Катерина Козлова остановилась в третьем раунде турнира серии Premier Mandatory.
Халеп остановила победный ход Козловой в Индиан-Уэллс

Украинка Катерина Козлова потерпела поражение экс-первой ракетке мира Симоне Халеп 6:7(3), 5:7.

В первом сете соперницы выполнили по два брейка. На тай-брейке на три мини-брейка Халеп украинка ответила одним.

Козловой удалось сравнять счет с 2:5 по ходу второй партии, но в следующих двух геймах наша теннисистка не взяла ни одного очка.

Напомним, что Козлова прошла в основную сетку в Индиан-Уэллсе через квалификацию. Ранее Катерине ни разу не удавалось выиграть в поединке в основе турниров серии WTA Premier Mandatory.

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Теги: Катерина Козлова, теннис
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