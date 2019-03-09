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Украинка Снигур выиграла турнир в Шарм-Эль-Шейхе

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Теннисистка одержала волевую победу в финале соревнования.
Дарья Снигур
Дарья Снигур
btu.org.ua

Украинская теннисистка Дарья Снигур выиграла одиночный титул на турнире ITF в Шарм-Эль-Шейхе (Египет).

Девушка обыграла финку Уну Орпану. Поединок длился 1 час 47 минут и завершился со счетом 3:6, 6:3, 6:4. 

Призовой фонд турнира составил 15 тысяч долларов.

Отметим, что Снигур попала в основную сетку турнира благодаря зарезервированному месту для игроков Топ-100 юниорского рейтинга.

Это второй профессиональный титул в карьере Снигур. В ноябре прошлого года 16-летняя украинка выиграла соревнования в турецкой Анталье.

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Теги: Дарья Снигур, теннис, ITF, Украина
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