Циципас заявил, что "наелся" теннисом
Грек рассказал о том, как чувствует себя после поражения в Индиан-Уэллсе.
Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал поражение от канадца Феликса Оже-Альяссима во втором круге турнира ATP в Индиан-Уэллсе (США).
"После поражения чувствую себя не очень приятно. Возникает такое впечатление, что я уже немного "наелся" теннисом. Но это ничего не значит, я буду готов в следующий раз. Оже-Альяссим одержал заслуженную победу. Я не отдал ему ни одного сета", - цитирует Циципаса Sportime.
В обновленном рейтинге ATP Циципас занимает 10-е место.
Ранее сообщалось, что Циципас проиграл финал турнира в Дубае швейцарцу Роджеру Федереру.
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