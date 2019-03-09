Циципас заявил, что "наелся" теннисом

Грек рассказал о том, как чувствует себя после поражения в Индиан-Уэллсе.

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал поражение от канадца Феликса Оже-Альяссима во втором круге турнира ATP в Индиан-Уэллсе (США).

"После поражения чувствую себя не очень приятно. Возникает такое впечатление, что я уже немного "наелся" теннисом. Но это ничего не значит, я буду готов в следующий раз. Оже-Альяссим одержал заслуженную победу. Я не отдал ему ни одного сета", - цитирует Циципаса Sportime.

В обновленном рейтинге ATP Циципас занимает 10-е место.

Ранее сообщалось, что Циципас проиграл финал турнира в Дубае швейцарцу Роджеру Федереру.