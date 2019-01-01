Свитолина стала героиней фотосессии для WTA
Первая ракетка Украины и шестая ракетка мира Элина Свитолина в очередной раз стала героиней фотосессии.
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Однако в этот раз она снималась не для глянцевого журнала, а для Женской теннисной ассоциация (WTA) в рамках проекта ItTakesWTA. Об этом сообщает пресс-служба организации. Свитолина с удовольствием улыбалась в камеру, вооружившись ракеткой и отрабатывая удары для эффектных кадров.
.@ElinaSvitolina shines in front of the 📸at the WTA photoshoot! #ItTakesWTA pic.twitter.com/xNEvXZEq5c— WTA (@WTA) 9 марта 2019 г.
Напомним, Элина Свитолина во втором круге турнира в Индина-Уэллсе обыграла американку Софию Кенин. Украинка назвала этот матч сложным как для этой стадии турнира.
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