Свитолина стала героиней фотосессии для WTA

Первая ракетка Украины и шестая ракетка мира Элина Свитолина в очередной раз стала героиней фотосессии.

Однако в этот раз она снималась не для глянцевого журнала, а для Женской теннисной ассоциация (WTA) в рамках проекта ItTakesWTA. Об этом сообщает пресс-служба организации. Свитолина с удовольствием улыбалась в камеру, вооружившись ракеткой и отрабатывая удары для эффектных кадров.

.@ElinaSvitolina shines in front of the 📸at the WTA photoshoot! #ItTakesWTA pic.twitter.com/xNEvXZEq5c