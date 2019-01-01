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Свитолина стала героиней фотосессии для WTA

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Элина Свитолина попозировала перед фотокамерами, прихватив с собой ракетку.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
wtatennis.com

Первая ракетка Украины и шестая ракетка мира Элина Свитолина в очередной раз стала героиней фотосессии.

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Однако в этот раз она снималась не для глянцевого журнала, а для Женской теннисной ассоциация (WTA) в рамках проекта ItTakesWTA. Об этом сообщает пресс-служба организации. Свитолина с удовольствием улыбалась в камеру, вооружившись ракеткой и отрабатывая удары для эффектных кадров.

Напомним, Элина Свитолина во втором круге турнира в Индина-Уэллсе обыграла американку Софию Кенин. Украинка назвала этот матч сложным как для этой стадии турнира.

Смотрите также видео обзор поединка Свитолина - Кенин.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, фотосессия, WTA
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