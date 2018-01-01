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Свитолина: Единственное, что имеет значение - я победила

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Первая ракетка Украины отметила, что это был тяжелый матч как для второго круга.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Шестая ракетка мира Элина Свитолина прокомментировала свою победу над Софией Кенин и выход в третий круг турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США).

"Знаете, это был тяжелый матч как для второго круга, но единственное, что имеет значение – я победила. Я смогла вернуться в борьбу и довести дело до третьего сета. Хороший был матч для меня.

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Только во втором сете я почувствовала свою игру, и постепенно ее улучшала. Я не думала о конечном результате, я просто зарабатывала каждое очко. Впереди матч с Гавриловой. Я не особо знакома с ее игрой, поэтому вместе с тренером буду смотреть ее матчи", - цитирует Свитолину пресс-служба WTA.

Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина в тяжелом матче обыграла Софию Кенин во втором раунде турнира в Индиан-Уэллсе. Смотрите видео обзор этого поединка.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, София Кенин, турнир, Индиан-Уэллс, США, WTA
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