Элина Свитолина в трех сетах сумела обыграть Софию Кенин во втором круге турнира.

Элина Свитолина Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не без труда вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе (США), обыграв американку Софию Кенин.

Вашему вниманию видео обзор матча Свитолина - Кенин:

Отметим, что в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе сенсационно вышла Катерина Козлова, а еще одной украинке, Лесе Цуренко, предстоит побороться за выход в третий круг с американкой Джессикой Пегулой.