Свитолина - Кенин: обзор матча второго круга турнира в Индиан-Уэллсе
Элина Свитолина в трех сетах сумела обыграть Софию Кенин во втором круге турнира.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина не без труда вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе (США), обыграв американку Софию Кенин.
Вашему вниманию видео обзор матча Свитолина - Кенин:
Отметим, что в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе сенсационно вышла Катерина Козлова, а еще одной украинке, Лесе Цуренко, предстоит побороться за выход в третий круг с американкой Джессикой Пегулой.
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