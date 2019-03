Свитолина с трудом вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

В субботу, 9 марта, первая ракетка Украины и шестая ракетка мира Элина Свитолина начала выступление на престижном турнире серии WTA Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе (США), стартовав со второго круга.

Соперницей украинки была представительница США София Кенин, которая является 33-й ракеткой мира. Матч был сложным и продолжительным - 2 часа 24 минуты, и завершился победой Свитолиной - 3:6, 7:6 (5), 6:2. Свитолина сделала 6 эйсов и допустила 5 двойных ошибок. У Кенин 1 эйс и 4 двойные ошибки.

Свитолина в первом сете полностью отдала инициативу своей сопернице, которая уверенной выиграла со счетом 6:3. Второй сет прошел практически на равных вплоть до 7-го гейма, который был на подаче Элины. Розыгрыш продолжался почти 10 минут, и у Кенин было 4 брейк-поинта, а Элина дважды совершала двойные ошибки, но все же сумела взять свою подачу и повести со счетом 4:3.

В итоге дело дошло до тай-брейка, где до счета 3:3 соперницы шли ровно и уверенно брали свои подачи. Свитолина сумела дожать и выиграть тай-брейк со счетом 7:5. Второй сет был самым продолжительным - 1 час 7 минут.

