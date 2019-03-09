Свитолина с трудом вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Украинка проиграла первый сет, но сумела взять себя в руки и выйти в следующий раунд турнира.

В субботу, 9 марта, первая ракетка Украины и шестая ракетка мира Элина Свитолина начала выступление на престижном турнире серии WTA Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе (США), стартовав со второго круга.

Соперницей украинки была представительница США София Кенин, которая является 33-й ракеткой мира. Матч был сложным и продолжительным - 2 часа 24 минуты, и завершился победой Свитолиной - 3:6, 7:6 (5), 6:2. Свитолина сделала 6 эйсов и допустила 5 двойных ошибок. У Кенин 1 эйс и 4 двойные ошибки.

Свитолина в первом сете полностью отдала инициативу своей сопернице, которая уверенной выиграла со счетом 6:3. Второй сет прошел практически на равных вплоть до 7-го гейма, который был на подаче Элины. Розыгрыш продолжался почти 10 минут, и у Кенин было 4 брейк-поинта, а Элина дважды совершала двойные ошибки, но все же сумела взять свою подачу и повести со счетом 4:3.

В итоге дело дошло до тай-брейка, где до счета 3:3 соперницы шли ровно и уверенно брали свои подачи. Свитолина сумела дожать и выиграть тай-брейк со счетом 7:5. Второй сет был самым продолжительным - 1 час 7 минут.

.@ElinaSvitolina takes the second set, 7-6(5)!



One more set will decide the final Friday winner at @BNPPARIBASOPEN! pic.twitter.com/hw60vmV2t2 — WTA (@WTA) 9 марта 2019 г.

А вот третий сет в целом прошел под полным преимуществом Свитолиной - уже к 20-й минуте сета украинка вела со счетом 4:1, однако немного перестала контролировать игру и позволила сопернице сократить отставание до 4:3. Но это не помешало Элине - она вышла подавать на матч при счете 5:4 и под ноль взяла гейм, выиграв сет и матч.

Индиан-Уэллс. Второй круг.

Элина Свитолина (Украина) - София Кенин (США) - 3:6, 7:6 (5), 6:4

Таким образом, 24-летняя украинка смогла пробиться в третий круг соревнований, где сыграет с Дарьей Гавриловой, которая без проблем переиграла румынку Михаэлу Бузарнеску - 6:2, 6:2. Стоит отметить, что именно Гаврилова в первом круге выбила другую украинку - Даяну Ястремскую.

В прошлом году Элина дошла до третьей стадии, где уступила испанке Карле Суарес-Наварро. Таким образом, Свитолина уже смогла защитить 65 очков, заработанных в 2018 году. Лучший результат у Свитолиной на турнире в 2015 и 2017 - тогда она вышла в 1/8 финала.

Ранее сообщалось, что украинка Катерина Козлова сенсационно вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе.