Козлова сенсационно вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Украинка впервые в карьере сумела пробиться в третий раунд турнира серии WTA Premier Mandatory.

Украинская теннисистка Катерина Козлова успешно преодолела второй круг турнира BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе (США).

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Козлова во втором раунде в трех сетах одолела представительницу Беларуси Александру Саснович – 6:4, 2:6, 6:0. Встреча была действительно сенсационной для украинки - в первом сете Козлова проигрывала 4:0, а потом неожиданно выиграла шесть геймов подряд.

А вот во втором сете при счете 2:2 Катерина уступила 4 гейма подряда и отдала сет, зато в решающей третьей партии всухую разгромила соперницу, выиграв 6 геймов.

В третьем раунде Козлову ожидает серьезное испытание - ее соперницей будет экс-первая ракетка мира и одна из фавориток турнира румынкой Симоной Халеп.

Напомним, во втором круге турнира в Индиан_Уэллсе также примут участие Элина Свитолина, которая сразится с американкой Софией Кенин, и Леся Цуренко, которой предстоит матч с Джессикой Пегулой из США.