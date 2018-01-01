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Менеджер сборной Украины - о Ястремской: Никогда не видела, чтобы в 18 лет так играли

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Бывшая теннисистка Ольга Савчук поделилась своим мнением о юной украинке Даяне Ястремской.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Бывшая теннисистка Ольга Савчук, которая ныне является менеджером сборной Украины по теннису, высказала свое мнение относительно игры 18-летней Даяны Ястремской.

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"Мы знакомы несколько лет, но впервые увидеть ее игру в матче и на тренировках я смогла лишь на Кубке Федерации. Я поражена ее талантом - никогда не видела, чтобы в 18 лет так играли. Она просто ведет свою игру и знает, как ей нужно действовать.

Она всегда придерживается своей тактики, даже если у нее не получается ее реализовать. Она уже в 18 лет очень профессионально себя ведет. Ее игра очень зрелая, мощная, взрывная и быстрая для такого возраста. У нее отличный характер для тенниса", - приводит слова Савчук Tennis Now.

Ранее сообщалось, что Даяна Ястремская покинула турнир в Индиан-Уэллсе после первого круга.

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Теги: теннис, Ольга Савчук, Даяна Ястремская
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