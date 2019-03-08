Стало известно, с кем сразится Цуренко во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Украинской теннисистке предстоит сыграть со спортсменкой из США.

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко начнет выступление на турнире в Индиан-Уэллсе со второго круга.

Первой соперницей нашей теннисистки станет американка Джессика Пегула, которая попала на турнир благодаря уайлд-кард. В первом круге Пегула в двух сетах разгромила Зарину Дияс из Казахстана – 6:1, 6:1

Отметим, что во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе также сыграет Элина Свитолина, а ее соперницей будет американка София Кенин.

Напомним, третья ракетка Украины Даяна Ястремская покинула турнир после первого круга.