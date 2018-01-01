Свитолина и Азаренко в трех сетах уступили Росольской и Ян

Представительницы Украины и Беларуси не сумели одолеть польско-китайский дуэт.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина совместно с представительницей Беларуси Викторией Азаренко принимала участие в парных соревнованиях на турнире WTA в Индиан-Уэллсе (США).

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В матче 1/16 финала украино-белорусский дуэт уступил польско-китайской паре Алисии Росольской и Чжаосюань Ян.

Поединок длился 1 час и 33 минуты и по итогам трех сетов победу одержала пара Росольска/Ян - 5:7, 6:4, 8:10.

Напомним, на турнире в Индиан-Уэллсе в одиночном разряде Элина Свитолина стартует со второго круга, где ее соперницей будет американка София Кенин.