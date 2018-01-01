Переключиться на мобильную версию

Свитолина: Я многому научилась, наблюдая за игрой Монфиса

Комментариев: 0
Первая ракетка Украины рассказала, как наблюдения за игрой своего парня повлияли на ее собственную игру.
Гаэль Монфис и Элина Свитолина
Гаэль Монфис и Элина Свитолина
instagram.com/g.e.m.s.life/

Шестая ракетка мира Элина Свитолина рассказала, что сумела многому научиться за то время, когда наблюдала за игрой своего возлюбленного Гаэля Монфиса.

"Смотреть за игрой Гаэля гораздо сложнее, чем самой выходить на корт. Со стороны многие вещи видишь иначе. Думаю, что я смогла многому научиться, наблюдая за его игрой.

Читай также: Монфис - о Свитолиной: Я серьезно отношусь к работе, но не так, как Элина

Теперь я понимаю, что тренеры видят больше, поэтому к ним нужно прислушиваться. Когда ты сам играешь, то многого не замечаешь. Ты вовлечен в игру и не понимаешь, что происходит", - приводит слова Свитолиной официальный сайт WTA.

Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина начнет свое выступление на турнире в Индиан-Уэллсе со второго круга, где ее соперницей будет американская теннисистка София Кенин.

Поделись:
Теги: теннис, Элина Свитолина, Гаэль Монфис
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь