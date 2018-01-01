Свитолина: Я многому научилась, наблюдая за игрой Монфиса

Первая ракетка Украины рассказала, как наблюдения за игрой своего парня повлияли на ее собственную игру.

Шестая ракетка мира Элина Свитолина рассказала, что сумела многому научиться за то время, когда наблюдала за игрой своего возлюбленного Гаэля Монфиса.

"Смотреть за игрой Гаэля гораздо сложнее, чем самой выходить на корт. Со стороны многие вещи видишь иначе. Думаю, что я смогла многому научиться, наблюдая за его игрой.

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Теперь я понимаю, что тренеры видят больше, поэтому к ним нужно прислушиваться. Когда ты сам играешь, то многого не замечаешь. Ты вовлечен в игру и не понимаешь, что происходит", - приводит слова Свитолиной официальный сайт WTA.

Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина начнет свое выступление на турнире в Индиан-Уэллсе со второго круга, где ее соперницей будет американская теннисистка София Кенин.