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Стало известно имя первой соперницы Свитолиной на турнире в Индиан-Уэллсе

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Украинка сыграет с представительницей США.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Американская теннисистка София Кенин взяла реванш у китаянки Ван Ифань в первом круге турнира серии WTA Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе (США).

На прошлой неделе теннисистки сыграли в финале турнира в Акапулько, и тогда победительницей была представительница Китая.

Сейчас же Кенин взяла у нее реванш в трех сетах - 1:6, 7:5, 6:4.

Следующей соперницей американки станет первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая напрямую попала во второй раунд.

Кроме того, со второго раунда также начнет свое выступление другая украинка - Леся Цуренко.

Напомним, что ранее стартовый раунд турнира прошла Катерина Козлова, а вот Даяна Ястремская свой матч проиграла.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, WTA
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