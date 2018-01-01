Стало известно имя первой соперницы Свитолиной на турнире в Индиан-Уэллсе

Украинка сыграет с представительницей США.

Американская теннисистка София Кенин взяла реванш у китаянки Ван Ифань в первом круге турнира серии WTA Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе (США).

На прошлой неделе теннисистки сыграли в финале турнира в Акапулько, и тогда победительницей была представительница Китая.

Сейчас же Кенин взяла у нее реванш в трех сетах - 1:6, 7:5, 6:4.

Следующей соперницей американки станет первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая напрямую попала во второй раунд.

Кроме того, со второго раунда также начнет свое выступление другая украинка - Леся Цуренко.

Напомним, что ранее стартовый раунд турнира прошла Катерина Козлова, а вот Даяна Ястремская свой матч проиграла.