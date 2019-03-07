Индиан-Уэллс: Ястремская проиграла в первом раунде и покинула турнир
Украинка не смогла победить представительницу Австралии.
Украинская теннисистка Даяна Ястремская уступила в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе (США), в трех сетах проиграв представительнице Австралии Дарье Гавриловой - 2:6, 7:5, 2:6.
Матч продолжался 2 часа 31 минуту.
За это время Ястремская выполнила три подачи навылет, допустила десять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-поинтов из девяти.
Индиан-Уэллс. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) - Дарья Гаврилова (Австралия) - 2:6, 7:5, 2:6.
Во втором круге Гаврилова встретится с румынкой Михаэлой Бузэрнэску.
Ранее первый круг преодолела другая украинка - Катерина Козлова.
Элина Свитолина и Леся Цуренко начнут свои выступления со второго круга.
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