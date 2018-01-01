Маррей: У меня больше не болит бедро

Британский теннисист хочет вернуться на корт.

Трехкратный победитель турниров Большого шлема Энди Маррей рассказал о своих планах на будущее.

“Я хочу продолжать играть. Я уже это говорил в Австралии.

Дело в том, что я не знаю, возможно ли это. Сейчас я гораздо счастливее, чем был два месяца назад до операции. У меня больше не болит бедро, а раньше я долго чувствовал боль.

Восстановление проходит медленно, но хорошо. Мне просто нужно подождать и посмотреть, как все будет идти дальше. Если это будет возможно, я бы с удовольствием вновь стал ездить на соревнования“, - заявил британец.

Напомним, в январе теннисисту сделали повторную операцию на бедре.

Ранее Маррей эмоционально объявил о завершении карьеры, но признался, что сделает все возможное для возвращения.