Маррей: У меня больше не болит бедро
Британский теннисист хочет вернуться на корт.
Трехкратный победитель турниров Большого шлема Энди Маррей рассказал о своих планах на будущее.
“Я хочу продолжать играть. Я уже это говорил в Австралии.
Дело в том, что я не знаю, возможно ли это. Сейчас я гораздо счастливее, чем был два месяца назад до операции. У меня больше не болит бедро, а раньше я долго чувствовал боль.
Восстановление проходит медленно, но хорошо. Мне просто нужно подождать и посмотреть, как все будет идти дальше. Если это будет возможно, я бы с удовольствием вновь стал ездить на соревнования“, - заявил британец.
Напомним, в январе теннисисту сделали повторную операцию на бедре.
Ранее Маррей эмоционально объявил о завершении карьеры, но признался, что сделает все возможное для возвращения.
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