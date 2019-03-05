Свитолина приготовила блины и поздравила фанатов с Масленицей
Первая ракетка Украины решила немного побыть поваром в преддверии старта турнира в Индиан-Уэллсе.
Шестая ракетка мира Элина Свитолина готовится к старту турнира в Индиан-Уэллсе (США), однако решила по традиции приготовить блины на Масленицу.
Украинка на своей страничке в Instagram опубликовала фотографию, где она в фартуке и со сковородкой в руках искусно жарит блины.
Напомним, Элина Свитолина начнет выступление на турнире в Индиан-Уэлсе со второго круга. Помимо Элины в основной сетке турнира сыграют украинки Леся Цуренко и Даяна Ястремская.
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