Свитолина приготовила блины и поздравила фанатов с Масленицей

Первая ракетка Украины решила немного побыть поваром в преддверии старта турнира в Индиан-Уэллсе.

Шестая ракетка мира Элина Свитолина готовится к старту турнира в Индиан-Уэллсе (США), однако решила по традиции приготовить блины на Масленицу.

Украинка на своей страничке в Instagram опубликовала фотографию, где она в фартуке и со сковородкой в руках искусно жарит блины.

Напомним, Элина Свитолина начнет выступление на турнире в Индиан-Уэлсе со второго круга. Помимо Элины в основной сетке турнира сыграют украинки Леся Цуренко и Даяна Ястремская.