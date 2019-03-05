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Свитолина приготовила блины и поздравила фанатов с Масленицей

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Первая ракетка Украины решила немного побыть поваром в преддверии старта турнира в Индиан-Уэллсе.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
instagram.com/elisvitolina/

Шестая ракетка мира Элина Свитолина готовится к старту турнира в Индиан-Уэллсе (США), однако решила по традиции приготовить блины на Масленицу.

Украинка на своей страничке в Instagram опубликовала фотографию, где она в фартуке и со сковородкой в руках искусно жарит блины.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Have a flippin’ great #PancakeDay 😋💛🥞

Публикация от Elina Svitolina🤞🏼 (@elisvitolina)

Напомним, Элина Свитолина начнет выступление на турнире в Индиан-Уэлсе со второго круга. Помимо Элины в основной сетке турнира сыграют украинки Леся Цуренко и Даяна Ястремская.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, масленица, фото, Instagram
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