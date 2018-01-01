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Надаль: Я уверен, что смогу быть счастлив и без тенниса

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Испанец признался, что находится на заключительном этапе карьеры.
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль
Getty Images/Matthew Ashton

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль намекнул, что его карьера постепенно подходит к концу.

“Любая вещь не вечна. Годы идут, и мы все уже находимся на заключительном этапе карьеры.

Это факт, но я надеюсь, что непосредственно завершение выступлений произойдет еще не скоро. Тем не менее я уверен, что могу быть счастливым и без тенниса“, - цитирует испанца Tennis World USA.

Ранее сообщалось, что у Надаля есть повреждение руки.

 

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Теги: теннис, Рафаэль Надаль
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Источник: www.tennisworldusa.org

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