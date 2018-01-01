Надаль: Я уверен, что смогу быть счастлив и без тенниса

Испанец признался, что находится на заключительном этапе карьеры.

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль намекнул, что его карьера постепенно подходит к концу.

“Любая вещь не вечна. Годы идут, и мы все уже находимся на заключительном этапе карьеры.

Это факт, но я надеюсь, что непосредственно завершение выступлений произойдет еще не скоро. Тем не менее я уверен, что могу быть счастливым и без тенниса“, - цитирует испанца Tennis World USA.

Ранее сообщалось, что у Надаля есть повреждение руки.