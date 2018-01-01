Надаль: Я уверен, что смогу быть счастлив и без тенниса
Испанец признался, что находится на заключительном этапе карьеры.
Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль намекнул, что его карьера постепенно подходит к концу.
“Любая вещь не вечна. Годы идут, и мы все уже находимся на заключительном этапе карьеры.
Это факт, но я надеюсь, что непосредственно завершение выступлений произойдет еще не скоро. Тем не менее я уверен, что могу быть счастливым и без тенниса“, - цитирует испанца Tennis World USA.
Ранее сообщалось, что у Надаля есть повреждение руки.
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