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Свитолина, Цуренко и Ястремская заявились на турнир Индиан-Уэллсе

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Две украинки начнут выступления со второго круга.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Три украинские теннисистки сыграют в основной сетке турнира в Индиан-Уэллсе, который будет проходить с 6 по 17 марта.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина получила посев под шестым номером, поэтому пропустит первый круг и начнет выступления со второго, где ее соперницей станет победительница пары Ван Яфань - София Кенин. Элина в седьмой раз выступит на этом турнире.

Леся Цуренко также начнет выступать со второго круга, ее посев под 24 номером. Соперница Леси определится в матче между Джессикой Пегулой с одной из победительниц квалификации. Для Цуренко этот турнир BNP Paribas Open станет восьмым в карьере.

Для Даяны Ястремской выступление в Индиан-Уэллсе станет дебютным. Первой соперницей украинки станет Дарья Гаврилова из Австралии. 

Кроме того, еще одна украинка борется за выступление в турнире через квалификацию - Катерина Козлова вышла в финал отбора.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская
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Источник: btu.org.ua

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