Кирьос выиграл турнир в Акапулько

Ник Кирьос выиграл первый титул в сезоне.

Австралиец Ник Кирьос обыграл Александра Зверева в финале турнира серии ATP 500 в Акапулько.

Для победы над немцем Кирьосу хватило двух сетов - 6:3, 6:4.

Матч длился полтора часа, в течение которых Кирьос выполнил 13 эйсов, 5 раз ошибся при подаче и реализовал 3 брейк-пойнта. Зверев, в свою очередь, 7 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и сделал один брейк.

Акапулько. Финал

Ник Кирьос (Австралия) - Александр Зверев (Германия) - 6:3, 6:4