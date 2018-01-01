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Кирьос выиграл турнир в Акапулько

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Ник Кирьос выиграл первый титул в сезоне.
Ник Кирьос
Ник Кирьос
Getty Images

Австралиец Ник Кирьос обыграл Александра Зверева в финале турнира серии ATP 500 в Акапулько. 

Для победы над немцем Кирьосу хватило двух сетов - 6:3, 6:4.

Матч длился полтора часа, в течение которых Кирьос выполнил 13 эйсов, 5 раз ошибся при подаче и реализовал 3 брейк-пойнта. Зверев, в свою очередь, 7 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и сделал один брейк.

Акапулько. Финал

Ник Кирьос (Австралия) - Александр Зверев (Германия) - 6:3, 6:4

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Теги: Ник Кирьос, Александр Зверев, Акапулько, теннис
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