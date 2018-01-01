Федерер вернется в топ-5 лучших теннисистов планеты

Именитый швейцарец сумел выйти в финал турнира ATP в Дубае (ОАЭ).

Семикратный чемпион турнира в Дубае (ОАЭ) Роджер Федерер сумел обыграть представителя Хорватии Борна Чорича в полуфинале соревнований.

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Швейцарец за 1 час 8 минут разгромил соперника, проиграв ему лишь 4 гейма. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу Федерера. Экс-первая ракетка мира совершил 7 эйсов, 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 9-ти брейк-поинтов.

Чорич же лишь раз подал навылет, дважды ошибся при вводе мяча в игру и ни разу не имел даже шанса на брейк.

Благодаря этой победе в понедельник Федерер вновь вернется в топ-5 мирового рейтинга, из которого он вылетел после поражения Циципасу на Australian Open.

Отметим, что соперником швейцарца в финале будет греческий теннисист Стефанос Циципас, который в полуфинале обыграл Гаэля Монфиса.