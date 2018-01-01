Переключиться на мобильную версию

Федерер вернется в топ-5 лучших теннисистов планеты

Комментариев: 0
Именитый швейцарец сумел выйти в финал турнира ATP в Дубае (ОАЭ).
Роджер Федерер
Роджер Федерер
Getty Images

Семикратный чемпион турнира в Дубае (ОАЭ) Роджер Федерер сумел обыграть представителя Хорватии Борна Чорича в полуфинале соревнований.

Смотри также: Федерер в роли шеф-повара: Именитый теннисист снялся в новом рекламном ролике

Швейцарец за 1 час 8 минут разгромил соперника, проиграв ему лишь 4 гейма. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу Федерера. Экс-первая ракетка мира совершил 7 эйсов, 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 9-ти брейк-поинтов.

Чорич же лишь раз подал навылет, дважды ошибся при вводе мяча в игру и ни разу не имел даже шанса на брейк.

Благодаря этой победе в понедельник Федерер вновь вернется в топ-5 мирового рейтинга, из которого он вылетел после поражения Циципасу на Australian Open.

Отметим, что соперником швейцарца в финале будет греческий теннисист Стефанос Циципас, который в полуфинале обыграл Гаэля Монфиса.

Поделись:
Теги: теннис, Роджер Федерер, рейтинг, рейтинг ATP, ATP, турнир, Дубай, ОАЭ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь