Федерер вернется в топ-5 лучших теннисистов планеты
Семикратный чемпион турнира в Дубае (ОАЭ) Роджер Федерер сумел обыграть представителя Хорватии Борна Чорича в полуфинале соревнований.
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Швейцарец за 1 час 8 минут разгромил соперника, проиграв ему лишь 4 гейма. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу Федерера. Экс-первая ракетка мира совершил 7 эйсов, 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 9-ти брейк-поинтов.
Чорич же лишь раз подал навылет, дважды ошибся при вводе мяча в игру и ни разу не имел даже шанса на брейк.
Благодаря этой победе в понедельник Федерер вновь вернется в топ-5 мирового рейтинга, из которого он вылетел после поражения Циципасу на Australian Open.
Отметим, что соперником швейцарца в финале будет греческий теннисист Стефанос Циципас, который в полуфинале обыграл Гаэля Монфиса.
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