Монфис проиграл сет из-за огромного аута, который не заметили судьи

Возлюбленный Элины Свитолиной Гаэль Монфис на данный момент находится в ОАЭ, где принимает участие в турнире ATP в Дубае.

Читай также: Монфис - о Свитолиной: Мы вместе, потому что любим друг друга

Француз добрался до полуфинала соревнований, где за путевку в финал сражался с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом. Гаэль выиграл первый сет, однако во втором дело дошло до тай-брейка, который спортсмен проиграл по ошибке судей.

При счете 5:4 на тай-брейке в пользу Циципаса мяч после удара грека попал в аут, однако ни один из судей его не заметил. Монфис также не остановил розыгрыш, чтобы взять повтор, и, в итоге, проиграл очко, а в следующем розыгрыше и сет.

Ummmm Tsitsipas latest shot was... a bit out, and no one called it. Monfils lost the point 👽 pic.twitter.com/2XLtIyAGCA