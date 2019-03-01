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Монфис проиграл сет из-за огромного аута, который не заметили судьи

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Бойфренд Элины Свитолиной принял участие в турнире ATP в Дубае.
Гаэль Монфис
Гаэль Монфис
Getty Images

Возлюбленный Элины Свитолиной Гаэль Монфис на данный момент находится в ОАЭ, где принимает участие в турнире ATP  в Дубае.

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Француз добрался до полуфинала соревнований, где за путевку в финал сражался с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом. Гаэль выиграл первый сет, однако во втором дело дошло до тай-брейка, который спортсмен проиграл по ошибке судей.

При счете 5:4 на тай-брейке в пользу Циципаса мяч после удара грека попал в аут, однако ни один из судей его не заметил. Монфис также не остановил розыгрыш, чтобы взять повтор, и, в итоге, проиграл очко, а в следующем розыгрыше и сет.

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Победителя матча определил третий сет, который также завершился тай-брейком. Циципас сумел обыграть Монфиса - 6:4, 6:7 (4), 6:7 (4), и теперь поборется в финале за титул с победителем пары Чорич - Федерер.

Ранее сообщалось, что Гаэль Монфис считает, что его возлюбленная Элина Свитолина очень серьезно относится к работе.

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Теги: теннис, Гаэль Монфис, Стефанос Циципас, турнир, Дубай, ОАЭ, ATP
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