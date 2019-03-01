Монфис проиграл сет из-за огромного аута, который не заметили судьи

Бойфренд Элины Свитолиной принял участие в турнире ATP в Дубае.

Возлюбленный Элины Свитолиной Гаэль Монфис на данный момент находится в ОАЭ, где принимает участие в турнире ATP в Дубае.

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Француз добрался до полуфинала соревнований, где за путевку в финал сражался с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом. Гаэль выиграл первый сет, однако во втором дело дошло до тай-брейка, который спортсмен проиграл по ошибке судей.

При счете 5:4 на тай-брейке в пользу Циципаса мяч после удара грека попал в аут, однако ни один из судей его не заметил. Монфис также не остановил розыгрыш, чтобы взять повтор, и, в итоге, проиграл очко, а в следующем розыгрыше и сет.

Ummmm Tsitsipas latest shot was... a bit out, and no one called it. Monfils lost the point 👽 pic.twitter.com/2XLtIyAGCA — LorenaPopa🕵️‍♀️ 🏆🥖👑 (@popalorena) 1 March 2019

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Победителя матча определил третий сет, который также завершился тай-брейком. Циципас сумел обыграть Монфиса - 6:4, 6:7 (4), 6:7 (4), и теперь поборется в финале за титул с победителем пары Чорич - Федерер.

Ранее сообщалось, что Гаэль Монфис считает, что его возлюбленная Элина Свитолина очень серьезно относится к работе.