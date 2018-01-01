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Надаль: Я не тренировался из-за проблем с рукой

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Испанский теннисист признался, что у него есть повреждение.
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль
Getty Images

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу в первом раунде Открытого чемпионата Мексики над Мишей Зверевым (6:3, 6:3).

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“У меня были некоторые проблемы с рукой в ​​последние пару дней, я не тренировался, поэтому это важная победа для меня.

Что я думаю о следующем поединке против Ника Киргиоса? Этот турнир сложный, и в нем много отличных игроков, поэтому подобные матчи могут происходить на ранних стадиях. Ник - один из самых талантливых игроков в туре. Это большая проблема для меня, и я надеюсь быть готовым к этому“, - приводит слова испанца Ubitennis.

 

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Теги: теннис, Рафаэль Надаль
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Источник: www.ubitennis.com

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