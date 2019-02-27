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Свитолина сделала публикацию в честь Украины

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Именитая теннисистка отметила, что Украина всегда в ее сердце.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
instagram.com/elisvitolina/

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сделала весьма патриотичную публикацию на своей страничке в Instagram.

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Элина опубликовала новое фото, где она в красивом длинном платье держит в руках стаканчик, украшенный украинскими символами и национальным гербом.

"Немного украинского настроения для вас. Возможно, я недостаточно времени провожу в Украине, но никто никогда не заберет ее из моего сердца", - написала под публикацией Свитолина.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина сохранила шестую позицию в рейтинге лучших теннисисток планеты.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, фото, Instagram
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