Переключиться на мобильную версию

Монфис - о Свитолиной: Я серьезно отношусь к работе, но не так, как Элина

Комментариев: 0
Французский теннисист рассказал об отношении к теннису своей девушки.
Элина Свитолина и Гаэль Монфис
Элина Свитолина и Гаэль Монфис
instagram.com/g.e.m.s.life/

Французский теннисист Гаэль Монфис рассказал о своем отношении к работе, а также сообщил, как относится к теннису его возлюбленная Элина Свитолина.

Читай также: Монфис - о Свитолиной: Мы вместе, потому что любим друг друга

“Элина очень серьезная, даже слишком по сравнению со мной. Я имею ввиду то, как она подходит к своей теннисной карьере, как она идет к своей цели. Мне нравится ее ментальность, то что она делает. Это действительно невероятно.

У нее собственный путь в теннисе, это ее способ быть той, кем она есть. Она постоянно стремится стать еще лучше и двигаться вверх. Мы хотим гордиться друг другом. Я всегда радуюсь, когда Элина побеждает. Думаю, она испытывает то же в отношении меня.

Читай также: Монфис вышел во второй круг турнира серии ATP в Дубае

Я тоже серьезно отношусь к работе, но совсем не так, как Элина. В любом случае, каждый из нас старается быть лучшим на свой собственный манер, и я думаю, что в этом красота наших отношений“, – цитирует Монфиса Sport360.

Напомним, об отношениях Гаэля Монфиса и Элины Свитолиной стало известно в начале января 2019-года во время Australian Open. Пара даже создала совместный аккаунт в Instagram.

Ранее сообщалось, что Свитолина проиграла Бенчич в полуфинале турнира в Дубае, но сумела сохранить шестое место в списке лучших теннисисток мира.

Поделись:
Теги: теннис, Элина Свитолина, Гаэль Монфис
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь