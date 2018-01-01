Монфис - о Свитолиной: Я серьезно отношусь к работе, но не так, как Элина

Французский теннисист рассказал об отношении к теннису своей девушки.

Французский теннисист Гаэль Монфис рассказал о своем отношении к работе, а также сообщил, как относится к теннису его возлюбленная Элина Свитолина.

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“Элина очень серьезная, даже слишком по сравнению со мной. Я имею ввиду то, как она подходит к своей теннисной карьере, как она идет к своей цели. Мне нравится ее ментальность, то что она делает. Это действительно невероятно.

У нее собственный путь в теннисе, это ее способ быть той, кем она есть. Она постоянно стремится стать еще лучше и двигаться вверх. Мы хотим гордиться друг другом. Я всегда радуюсь, когда Элина побеждает. Думаю, она испытывает то же в отношении меня.

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Я тоже серьезно отношусь к работе, но совсем не так, как Элина. В любом случае, каждый из нас старается быть лучшим на свой собственный манер, и я думаю, что в этом красота наших отношений“, – цитирует Монфиса Sport360.

Напомним, об отношениях Гаэля Монфиса и Элины Свитолиной стало известно в начале января 2019-года во время Australian Open. Пара даже создала совместный аккаунт в Instagram.

Ранее сообщалось, что Свитолина проиграла Бенчич в полуфинале турнира в Дубае, но сумела сохранить шестое место в списке лучших теннисисток мира.