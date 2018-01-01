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Стаховский в сложном поединке проиграл в первом круге турнира во Франции

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Сергей Стаховский не сумел преодолеть стартовый круг во французском По.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
Getty Images

Украинский теннисист Сергей Стаховский потерпел поражение в первом матче челенджера в По (Франция).

Стаховский не сумел обыграть представителя Словении Норберта Гомбоша. Матч продолжался 2 часа 26 минут и завершился победой Гомбоша со счетом 7:6 (4), 4:6, 6:1.

Стоит сказать, что в решающем сете Стаховский не сумел заработать ни одного брейк-поинта, а также проиграл два гейма на своей подаче.

Напомним, на предыдущем турнире ATP-250 в Марселе (Франция) Сергей Стаховский добрался до 1/4 финала, где проиграл будущему триумфатору турнира Стефаносу Циципасу.

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Теги: теннис, Сергей Стаховский, турнир, Франция
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