Монфис вышел во второй круг турнира серии ATP в Дубае
Француз оказался сильнее Марина Чилича.
Французский теннисист Гаэль Монфис в трех сетах победил хорвата Марина Чилича в рамках турнира в ОАЭ.
Матч продолжался 1 час 46 минут.
За это время возлюбленный Элины Свитолиной сделал семь эйсов, допустил одну ошибку на подаче, удачно выполнил пять брейк-поинтов из 13.
Хорват, в свою очередь, подал один раз навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-поинт.
Дубай (ATP). Первый раунд
Марин Чилич (Хорватия, 3) - Гаэль Монфис (Франция) - 3:6, 6:4, 0:6
В следующем раунде Монфис встретится с киприотом Маркосом Багдатисом, который получил от организаторов “уайлд-кард“.
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