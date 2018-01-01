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Монфис вышел во второй круг турнира серии ATP в Дубае

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Француз оказался сильнее Марина Чилича.
Гаэль Монфис
Гаэль Монфис
Getty Images

Французский теннисист Гаэль Монфис в трех сетах победил хорвата Марина Чилича в рамках турнира в ОАЭ.

Матч продолжался 1 час 46 минут.

За это время возлюбленный Элины Свитолиной сделал семь эйсов, допустил одну ошибку на подаче, удачно выполнил пять брейк-поинтов из 13.

Хорват, в свою очередь, подал один раз навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-поинт.

Дубай (ATP). Первый раунд

Марин Чилич (Хорватия, 3) - Гаэль Монфис (Франция) - 3:6, 6:4, 0:6

В следующем раунде Монфис встретится с киприотом Маркосом Багдатисом, который получил от организаторов “уайлд-кард“.

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Теги: теннис, Гаэль Монфис, ATP
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