Федерер в роли шеф-повара: Именитый теннисист снялся в новом рекламном ролике
Экс-первая ракетка мира стал героем рекламного ролика своего спонсора - компании Barilla.
Именитый швейцарский теннисист Роджер Федерер, который выиграл 20 трофеев на турнирах Большого Шлема, засветился в рекламном ролике своего спонсора - компании-производителя пасты Barilla.
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Компанию Федереру составила двукратная олимпийская чемпионка по горным лыжам Микаэла Шиффрин. В ролике Роджер и Микаэла оказались на скучном приеме, где швейцарец решил побыть поваром.
Федерер приготовил спагетти под руководством известного итальянского шеф-повара Давиде Олдани.
Ранее сообщалось, что Роджер Федерер впервые за месяц одержал победу в теннисном матче.
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