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Федерер в роли шеф-повара: Именитый теннисист снялся в новом рекламном ролике

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Экс-первая ракетка мира стал героем рекламного ролика своего спонсора - компании Barilla.

Роджер Федерер
Роджер Федерер
Getty Images

Именитый швейцарский теннисист Роджер Федерер, который выиграл 20 трофеев на турнирах Большого Шлема, засветился в рекламном ролике своего спонсора - компании-производителя пасты Barilla.

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Компанию Федереру составила двукратная олимпийская чемпионка по горным лыжам Микаэла Шиффрин. В ролике Роджер и Микаэла оказались на скучном приеме, где швейцарец решил побыть поваром.

Федерер приготовил спагетти под руководством известного итальянского шеф-повара Давиде Олдани.

Ранее сообщалось, что Роджер Федерер впервые за месяц одержал победу в теннисном матче.

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Теги: теннис, Роджер Федерер, видео, реклама, ролик
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