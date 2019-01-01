Федерер в роли шеф-повара: Именитый теннисист снялся в новом рекламном ролике

Экс-первая ракетка мира стал героем рекламного ролика своего спонсора - компании Barilla.

Роджер Федерер Getty Images

Именитый швейцарский теннисист Роджер Федерер, который выиграл 20 трофеев на турнирах Большого Шлема, засветился в рекламном ролике своего спонсора - компании-производителя пасты Barilla.

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Компанию Федереру составила двукратная олимпийская чемпионка по горным лыжам Микаэла Шиффрин. В ролике Роджер и Микаэла оказались на скучном приеме, где швейцарец решил побыть поваром.

Федерер приготовил спагетти под руководством известного итальянского шеф-повара Давиде Олдани.

Ранее сообщалось, что Роджер Федерер впервые за месяц одержал победу в теннисном матче.