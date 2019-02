Федерер впервые за месяц одержал победу в матче

Седьмая ракетка мира Роджер Федерер в рамках первого раунда турнира ATP в Дубае обыграл немецкого теннисиста Филиппа Кольшрайбера.

Матч продолжался 1 час 37 минут и завершился победой швейцарца в трех сетах - 6:4, 3:6, 6:1. Таким образом, Федерер впервые после поражения Стефаносу Циципасу в четвертом круге Australian Open выиграл теннисный матч.

Стоит отметить, что в личных встречах Федерер ни разу не проиграл Кольшрайберу (14-0).

